Aguilera posa no Cristo Redentor para se despedir do Rio: 'Inesquecível'

Christina Aguilera, 44, posou no Cristo Redentor para se despedir do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cantora postou foto no Cristo Redentor em suas redes sociais, na tarde de sábado (8) com declaração à cidade. "Rio! Obrigada por todo o amor que vocês me mostraram durante minha visita a sua linda cidade. Nossa reunião estava mais do que atrasada e vocês a tornaram especial. Obrigado pelas cartas, mensagens carinhosas e por esperar horas do lado de fora do hotel por mim", escreveu na legenda.

Sua paixão e espírito são inesquecíveis. Isso vai ficar comigo para sempre. Até logo, Rio!

Aguilera se apresentou na Cidade Maravilhosa na última quinta-feira (6) e depois seguiu para São Paulo. Na noite deste sábado (8), a cantora será uma das principais atrações do CarnaUOL, que acontece no Allianz Parque.