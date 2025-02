ChatGPT x ?círculo azul? da Meta: Qual é a melhor IA do WhatsApp? Veja

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O último ano para regular redes; IA x seu empregos; Zuckerberg e o 'não contrate humanos'; ChatGPT x IA da Meta)

O WhatsApp de todo mundo foi invadido pela IA da Meta, esse "círculo azul" que paira sobre todas as conversas. Mas essa inteligência artificial não é a única no aplicativo mais usado pelos brasileiros. O ChatGPT, da OpenAI, também está lá.

Qual das duas é a melhor e resultados mais precisos? No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz fazem uma batalha entre as duas ferramentas para descobrir qual vence quando o assunto é IA no WhatsApp.

1) Celular ao volante

Para iniciar o embate, Diogo Cortiz resolveu perguntar qual a penalidade para quem usa o celular enquanto dirige. O ChatGPT levou a pior: acertou ao apontar que a multa é gravíssima, com 7 pontos na carteira, mas errou no valor. Em vez de de R$ 293,47, informou erroneamente R$ 880,41.

Além de acertar tudo, a IA da Meta trouxe inclusive um alerta:

"É importante lembrar que o uso de celular ao volante é extremamente perigoso e pode causar acidentes, e é sempre recomendado manter o [olho] na estrada e evitar o uso de celular enquanto dirige"

2) Cacto sobrevivente

O ChatGPT também levou a pior ao ser questionado quanto tempo um cacto sobrevive sem água. Enquanto a IA da OpenAI respondeu de forma vaga, a IA da Meta trouxe detalhes e até listou diversos cenários:

1 a 3 meses sem água em condições de baixa temperatura (15º a 20º) e baixa umidade

1 a 6 semanas sem água em condições de temperatura moderada (20º a 30º) e umidade moderada

1 a 3 semanas sem águas em condições de alta temperatura (acima de 30º) e alta umidade.



3) Chuva em São Paulo

E sobre as chances de chuva em São Paulo? Mais uma derrota para o ChatGPT, pois a ferramenta informou não ter acesso a dados em tempo real.

A IA da Meta não só confirmou a possibilidade de chuva, como também trouxe dados sobre a temperatura ao longo do dia, qual a porcentagem de chances de chover e até aconselhou para esquecer o guarda-chuva.

4) E sobre política?

A pergunta "Por qual motivo Dilma Rousseff sofreu impeachment no Brasil?" foi a única a que tanto ChatGPT quanto IA da Meta responderam a contento. Indicaram que a presidente sofreu acusações a respeito das pedaladas fiscais e manipulação de contas públicas, seguidas de breves explicações sobre cada uma das ações.

O ChatGPT informou que a presidente e seus apoiadores afirmaram que o processo foi politicamente motivado. Já a IA da Meta listou os links de onde tirou as informações.

5) Mickey Mouse no Brasil?

Nem todas as plataformas estão aptas a criar imagens com qualidade. E as que fazem isso derrapam a entender o contexto da proposta.

A tarefa era criar uma imagem do Mickey Mouse encontrando uma agulha em um palheiro, uma expressão bastante brasileira.

O ChatGPT informou não ser capaz de realizar a tarefa. Para não deixar o usuário frustrado, descreveu uma imagem. Ainda assim, derrapou no resultado ao descrever o Mickey Mouse com uma roupa vermelha e calções amarelos, quando na realidade o personagem usa sapatos amarelos.

A IA da Meta foi destemida e criou a imagem do Mickey Mouse próximo a um monte de feno e segurando um objeto pontiagudo, similar a uma agulha, selando a derrota de seu adversário.

Por que 2025 é o último ano para o Lula regular redes?

A janela para regular as plataformas digitais está se fechando. O cálculo político já circula nas esferas do poder, segundo análise da professora de inovação, tecnologia e direito do IDP, Tainá Junquilho. E, se o governo Lula quiser tomar alguma dianteira no assunto, a hora é agora.

2025 já começou quente, para dizer o mínimo, em relação às plataformas. E é o último ano tanto para o governo quanto para o Supremo Tribunal Federal decidir sobre isso [regulação das plataformas]

Tainá Junquilho

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, a especialista, também assessora parlamentar do Senado, conta que 2026, ano eleitoral, apresenta uma dificuldade maior natural para aprovar projetos.

"Não contrate humanos": por que Zuckerberg curte ideia que rendeu ameaça de morte a startup de IA

Enquanto algumas pessoas ainda têm receio de perder seus empregos para a inteligência artificial, outras fazem campanha para que isso aconteça ainda mais rápido.

Para chamar a atenção para sua empresa, Jaspar Carmichael-Jack, CEO da startup Artisans colocou outdoors por toda San Francisco, na Califórnia, com a frase "Pare de contratar humanos".

Até então desconhecida, a Artisans obteve em dois meses o faturamento de um ano inteiro e despertou a fúria de milhares de pessoas. Tanto que o CEO recebeu centenas de ameaças de morte. Ele não está sozinho, porém. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, está promovendo a troca de humanos por IA dentro de Facebook, Instagram e WhatsApp.

IA criará o dobro do nº de empregos extintos, diz estudo; veja lista

Quando a inteligência artificial generativa se tornou popular, no fim de 2022, muita gente ficou com medo de perder o emprego. Agora que a poeira baixou, o temor deu lugar à preocupação de como adotar a tecnologia para tornar o trabalho mais eficiente.

Ela não é esse bicho-papão que vai comer o seu trabalho do dia para a noite

Diogo Cortiz

Desde que a IA ganhou fama, um dos maiores burburinhos em torno da tecnologia é que ela vai extinguir empregos. Mas um novo estudo mostra que a tecnologia vai, sobretudo, mudar a forma de trabalhar.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.