'Cela 211': Nova série da Netflix mistura ficção e realidade

Um advogado vai visitar um cliente em uma prisão no México quando uma rebelião se inicia. Com medo de morrer, o profissional se infiltra entre os presos e acompanha a revolta enquanto tenta escapar da cadeia.

Durante o processo, no entanto, ele terá de enfrentar os próprios demônios e abandonar sua natureza compassiva se quiser sobreviver. A narrativa é contada na nova minissérie da Netflix, Cela 211, que mistura ficção com uma história real e foi lançada na última quarta-feira, 5.

O nome da produção vem do livro homônimo do jornalista espanhol Francisco Pérez Gandul, lançado em 2003. Na história ficcional, um carcereiro se passa por um preso para escapar de um motim.

A obra do streaming, no entanto, uniu os elementos ficcionais da história de Gandul com uma rebelião verdadeira que ocorreu no México em janeiro de 2023.

No Centro de Reinserção Social de Adultos 3 de Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, um grupo de homens armados invadiu o local para tentar libertar alguns presos. O ataque resultou em 17 mortes e no escape de 25 prisioneiros, entre eles um poderoso chefão do crime mexicano.

Dirigido por Gerardo Naranjo e Jaime Reynoso, a série é protagonizada por Diego Calva Hernández (Narcos: Mexico, Babylon) e também conta com Noé Hernández (We Are the Flesh) e Gerardo Taracena (Apocalypto) no elenco. Ao todo, são seis episódios.