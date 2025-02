Camilla rebate críticas e defende relação de Zezé di Camargo com filhos

Camilla Camargo, 39, rebateu críticas feitas ao seu pai, Zezé di Camargo, 62, e defendeu a relação do sertanejo com os filhos.

O que aconteceu

Camilla reagiu ao comentário de um internauta que sugeriu que Clara, filha de Zezé do relacionamento com Gracile Lacerda, terá um tratamento diferente em relação aos outros filhos do artista. "Essa não irá passar o que os primeiros filhos passaram até mesmo em atenção", disse o internauta.

Ao se deparar com a opinião, Camilla defendeu Zezé e afirmou que ele sempre tratou os filhos de forma igualitária. "Uai, mas meu pai sempre foi um pai incrível para nós três", disse ela.

Zezé di Camargo é pai Wanessa, 41, Camilla e Igor, 29, do casamento com Zilu Godói. Atualmente, ele é casado com Graciele Lacerda, e os dois tiveram a primeira filha da relação no final do ano passado.

Climão na família Camargo

Embora Zezé mantenha bom relacionamento com os filhos, o mesmo não pode ser dito da relação dos herdeiros dele com Graciele. Igor e sua esposa, Amabylle Eiroa, são desafetos de Lacerda e a briga já se tornou pública, com trocas de acusações e farpas nas redes sociais de ambos os lados.

Antes da briga com Igor, Graciele era desafeto de Wanessa. As duas chegaram a protagonizar barraco em público, mas atualmente são amigas.