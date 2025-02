'Entro de cabeça': Marcos Mion vira competidor em quadro que dará R$ 20 mil

Após temporada de férias no Ceará, o Caldeirão com Mion estreia o Super Dupla, game inédito no qual Marcos Mion também entra no jogo, neste sábado (8).

Como vai ser

Na estreia, Mion forma dupla com um anônimo e enfrenta outra dupla, formada por José Loreto e seu convidado. O game mistura provas de memória, estratégia e equilíbrio em busca de um prêmio de R$ 20 mil. O jogo terá três etapas com pontuações distintas.

Eu entro no jogo de cabeça. Como apresentador, eu sempre deixo meus convidados brilharem, jogarem, ganharem, mas agora tudo mudou. No Super Dupla eu tenho a obrigação de dar o meu melhor, afinal são R$ 20 mil em jogo. Essa grana faz diferença.

Marcos Mion

Se a dupla com Mion vencer a competição, o convidado anônimo leva o prêmio para casa. No entanto, caso a vitória seja da dupla do famoso convidado, o valor acumula para a edição seguinte, que dará a chance de um novo anônimo receber uma recompensa ainda maior.

Quando falamos em Super Dupla, falamos com a família de cada um. Pois, apesar de formarem a dupla comigo, os participantes trazem suas 'super duplas da vida real' --a mãe, o pai ou o irmão-- para vir torcer por ele. E não tem como negar que o prêmio é bem importante! Se acumular, pode virar o maior prêmio em dinheiro que já demos em um game do Caldeirão.

Marcos Mion

Marcos Mion estreia quadro Super Dupla Imagem: Divulgação

Enquanto Mion disputa o game, Ary Fontoura encarna a figura de Mestre dos Jogos. É ele quem vai explicar as provas e ajudar Mion a conduzir a disputa. "O pessoal de casa vai poder jogar junto e reproduzir a grande maioria das brincadeiras em suas casas com objetos parecidos e mais simples, mas mantendo a mesma estrutura e regras que viram na TV"

Mion diz acreditar que o quadro segue o DNA do programa de auditório. "Um game muito divertido para toda família assistir junto. Todas as idades são fisgadas pelos jogos que acabam sendo emocionantes e eletrizantes, pois são pensados para serem disputados a cada etapa".

Direção artística é de Geninho Simonetti. Produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira. Já a direção de gênero é de Monica Almeida.