Boni diz que 'pior novela' da Globo foi a que revelou Vera Fischer

José Bonifácio de Oliveira, o Boni, 89, criador do chamado "padrão Globo de qualidade", afirmou que a "pior novela" já feita pela emissora foi "Espelho Mágico" (1977), trama que marcou a estreia de Vera Fischer em folhetins do canal.

O que aconteceu

Boni afirmou que foi contra a produção de "Espelho Mágico", mas que quis dar um voto de confiança para os idealizadores da trama. "A pior novela foi 'Espelho Mágico', uma coisa que eu fui contra, mas eu [quis] dar um voto de confiança às pessoas que acreditam naquilo e que achavam que era fantástico", declarou em entrevista ao podcast Achismos.

O ex-diretor destacou que o folhetim fracassou na audiência e sua história não caiu nas graças do público. "Então essa novela era uma homenagem ao cinema americano, aos atores e às pessoas da televisão. Então tinha uma novela dentro da outra, [mas] foi um fracasso total, as pessoas não estavam interessadas em assistir. Nós tivemos que tirar do ar rapidinho. Ela estava prevista para durar seis meses, mas no terceiro mês já tinha uma nova".

"Espelho Mágico" foi escrita por Lauro César Muniz. O enredo da novela era falar sobre o cotidiano dos profissionais de TV através dos bastidores de 'Coquetel de Amor', uma novela criada e inserida na própria trama de Muniz.

Novela marcou a estreia de Vera Fischer na Globo, já em papel de destaque. Apesar de o folhetim de Lauro César Muniz ter sido considerado um fracasso, a carreira de Fischer na emissora foi um sucesso: ela estrelou produções como "Mandala" (1987), "Laços de Família" (2000), "O Clone" (2001) e "Caminho das Índias", entre outras.