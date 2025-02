BBB 25: Eva é o quarto monstro da temporada

Mateus, 28, venceu a quarta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e colocou Eva, 31, no Castigo do Monstro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Até a formação do Paredão no domingo (9), a fisioterapeuta terá que se manter fantasiada de cadeado. Sempre que tocar a música do monstro, ela deverá ir até a caixa, que terá uma porta trancada com um cadeado de verdade, entrar dentro dela e só sair quando encontrar a chave correta para abri-lo. Além disso, perde também 300 estalecas.

Mateus justificou a escolha de Eva para o castigo em uma questão puramente de jogo. "Por conta de algumas situações que aconteceram recentemente, eu vou dar esse monstro para a Eva. Eu imagino que ela já tenha esperado isso também. Sinto que tínhamos uma conexão no início do jogo - eu, ela e Renata -, mas vejo que, por conta da própria dinâmica aqui, não nos entendemos 100%, por questão de jogo mesmo."

Mateus cumpriu mais rapidamente - e mais corretamente - a Prova do Anjo (2:23.988), o que lhe garantiu a vitória. Ele ficaria originalmente em segundo lugar, atrás da própria Eva (2:10.932), mas esta acabou desclassificada por infringir uma das regras da disputa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas