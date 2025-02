BBB 25: Quarta Prova do Anjo é de agilidade e habilidade; acompanhe

A quarta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) teve início na tarde de sábado (8). O vencedor ganha R$ 10 mil, fica imune e não pode ser votado no quarto Paredão — que será formado na noite de domingo (9).

Como foi a prova

Um sorteio definiu quem participou da dinâmica, que é de agilidade e habilidade. A ordem de participação foi a seguinte: Guilherme, Vinícius, Vilma, Daniele, Thamiris, Mateus, Diego, Aline, Camilla e Eva.

Entenda as regras: Os participantes devem passar por três salas repletas de teias de lasers. Em cada sala, eles precisam encontrar um cartão, que libera a entrada para o próximo ambiente. O desafio é não encostar no laser — a cada toque, uma penalidade de 10 segundos será adicionada ao tempo final. Quem fizer o menor tempo, vence a prova.

Tempo dos participantes

Guilherme: tempo final de 03:25.248 (incluindo 1 penalidade)

Vinícius: tempo final de 03:13.426 (incluindo 4 penalidades)

Vilma: tempo final de 15:17:162 (incluindo 27 penalidades)

