BBB 25: Prova do Anjo autoimune de hoje começa

A Prova do Anjo de hoje no BBB 25 teve início na tarde deste sábado, 8. O anjo desta semana é autoimune. O Paredão deste domingo, 9, será triplo, e já conta com a imunidade de Gracyanne Barbosa, que passou pelo Quarto Secreto, e do líder, João Gabriel.

Tadeu Schmidt conduziu um sorteio entre os participantes. As pessoas que tiravam um "X" estariam fora da prova, e quem tirasse um número, teria tal número como o de sua ordem de participação. A ordem ficou a seguinte: Guilherme, Vinícius, Vilma, Daniele Hypolito, Thamiris, Mateus, Diego Hypolito, Aline, Camilla e Eva.

A Prova do Anjo de hoje consiste em passar por três salas com luzes laser, nas quais os participantes não podem encostar, com um cartão em cada uma delas liberando a passagem para a próxima etapa. Quem encostar no laser, tem o acréscimo de 10 segundos em seu tempo final. Assim, vence quem concluir o desafio mais rápido.

A produção do BBB 25 também divulgou o ‘gabarito’ da dinâmica, mostrando onde os cartões estão presentes: Totem 4 (Sala 1), Totem 7 (Sala 2) e Totem 9 (Sala 3). Confira abaixo os resultados de tempo até agora:

Prova do Anjo de hoje no BBB 25

3m13s426 - Vinícius (tempo original sem penalidades [4]: 2m33s426)

3m25s248 - Guilherme (tempo original sem penalidades [1]: 3m15s248)

Ainda não disputaram:

Vilma

Daniele Hypolito

Thamiris

Mateus

Diego Hypolito

Aline

Camilla

Eva