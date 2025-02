BBB 25: Gracyanne Barbosa critica Aline: 'Atitude hipócrita'

Gracyanne Barbosa criticou atitudes de Aline no BBB 25 (Globo).

O que acontece

Em conversa com os aliados, a influenciadora fitness analisou o comportamento da ex-policial militar. "Acho que ela teve uma atitude muito hipócrita com os garotos. Já teve comigo, mas, assim...", refletiu. Thamiris concordou.

Vitória Strada pergunta se Gracyanne já conversou com Aline e a musa fitness negou. "Nem vou, porque eu quero falar no Sincerão. Ela não fez questão de falar comigo. Isso aconteceu comigo para me mostrar que eu tenho que jogar. Se eu for para o Paredão e sair, paciência", concluiu a irmã de Giovanna.