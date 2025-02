BBB 25: Eva tem perrengue no Castigo do Monstro e quer dar troco em Mateus

Eva, 31, não aparece estar nada feliz com o Castigo do Monstro que 'ganhou' de Mateus, 28, neste sábado (8) no BBB 25.

O que aconteceu

Além de estar fantasiada de cadeado, a fisioterapeuta passou perrengue ao ter que se trancar em uma caixa. Na primeira vez que a música do monstro tocou, ela teve de se enfiar no recipiente colorido e passou o maior perrengue para sair, tendo que testar dezenas de chaves até encontrar a que realmente a tiraria do local.

Em conversa com Maike, 30, Eva admitiu que planeja dar o troco em Mateus assim que tiver chance. "Agora pronto, mudou o meu jogo também. Porque ele não seria uma opção para mim agora, mas agora ele é. Quando eu tiver qualquer oportunidade..."

Ela acrescentou que costuma retribuir, na mesma medida, o bem ou o mal que as pessoas lhe fazem. "Eu não sou brava, amigo, eu devolvo. O que você me der, pode ter certeza, se você me der uma coisa boa, eu vou ter uma consideração para sempre. Vou te devolver de acordo com o que tu me dá."

