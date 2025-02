BBB 25: Diogo faz declaração ao vivo para Aline: 'Falou que queria me ver sem barba'

O ator Diogo Almeida aproveitou o programa ao vivo do BBB 25 nesta sexta-feira, 7, para se declarar para Aline. O momento aconteceu quando Tadeu Schmidt fez uma brincadeira sobre o novo visual do brother, que havia raspado a barba mais cedo.

"Temos um novo participante no programa?", questionou o apresentador. "Cheguei pela manhã e estou conhecendo a galera aqui agora. [...] Aline falou que queria me ver sem barba", respondeu Diogo.

Mais cedo, a sister havia elogiado o ator aos gritos. "Tá lindo! Aí, ó, é bom que agora tem uma desculpa. Tem outra pessoa para beijar na casa", comentou.

Na quinta, 6, Aline havia comentado que não enxergava mais chances de se relacionar com Diogo. "Não consigo ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora", afirmou. "Se aqui dentro ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora."

Aline e Diogo

O romance entre Aline e Diogo começou a ruir após o ator escolher a sister e Vinícius em um contragolpe no último paredão. A decisão gerou uma série de desentendimentos e foi um dos temas centrais do Sincerão na última segunda-feira, 3.

A situação se agravou ainda mais depois que Diogo protagonizou uma discussão acalorada com Gracyanne Barbosa, que voltou do Quarto Secreto e confrontou o ator sobre sua postura com Aline.