Diego opina sobre Eva e Renata no BBB 25: 'Não sinto verdade'

Na madrugada de sábado (8), em conversa com Gracyanne Barbosa durante a última festa do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito assumiu que não vê verdade em Eva e Renata.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Diego mencionou o nome de Eva e Renata no papo e disse que as amigas "sabem jogar com as pessoas": "Elas são articulosas. Não sinto verdade aqui."

Gracyanne relembrou o período no Quarto Secreto e concordou com o amigo: "Eu vi bastante coisa relacionada a isso. Elas jogam muito. Conversam entre as duas, combinam, vão atrás das pessoas."

Elas fizeram isso comigo três vezes... Mas eu estou fazendo o jogo delas. Não quero mais ser voto delas, parei de ser o voto delas. Diego Hypolito

O ex-atleta ainda disse sentir que as amigas estão nervosas desde a volta da musa fitness para a casa: "Pode ter certeza. Elas estão chocadas que você escutou o que falavam... Já tiveram um banho de água fria depois daquele almoço."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas