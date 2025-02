Diego compara sisters com personagens de 'As Branquelas': 'Irmãs Tiffany'

Na manhã de sábado (8), Diego Hypolito voltou a criticar Eva e Renata no BBB 25 (Globo). Desta vez, o ex-atleta comparou as bailarinas com personagens do filme "As Branquelas" (2004).

O que aconteceu

Em um papo no Quarto Nordeste, Diego afirmou que se sentiu incomodado quando Guilherme dormiu no chão enquanto Eva e Renata ficaram em camas: "Não está certo em um programa que tem 25 dias de existência um cara dormir 10 dias no chão."

O ginasta ainda disse que as bailarinas são menores e conseguiriam dividir uma cama: "É muito mais fácil para as irmãs Tiffany..."

Camilla, Vitória e Mateus riram com a referência, mas Gracyanne não entendeu. Diego explicou: "As irmãs Tiffany, de 'As Branquelas'. É muito mais fácil para elas terem o mínimo de bom senso."

Diego ainda apontou: "A festa é cansativa, é seguida por um dia de prova. Não é ruim para elas dormirem na mesma cama, como eu e a Dani fazemos."

Em "As Branquelas", Tiffany (Anne Dudek) e Brittany (Maitland Ward) são irmãs e socialites. O filme conta a história de dois agentes do FBI (Marlon e Shawn Wayans) que se passam pelas irmãs para protegerem-nas de um sequestro.

Na última festa, Diego afirmou para Gracyanne que não sentia verdade em Eva e Renata: "São articulosas. [...] Estou fazendo o jogo delas."

