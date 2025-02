BBB 25: Delma desabafa sobre Tá Com Nada e deseja Paredão

Durante um desabafo para Daniele Hypolito no BBB 25 (Globo), Delma confessou que deseja ir para o próximo Paredão.

O que aconteceu

No papo, Delma disse estar desconfortável com algumas dinâmicas do jogo: "Estou desejando ir para o Paredão essa semana."

Prefiro ir para o Paredão e pedir para as minhas filhas: "Gente, me tira daqui!". Vocês vão me ver surtando, não quero isso. Prefiro ir para o Paredão do que apertar o botão e sair como fraca. Delma

A pernambucana ainda comentou que sempre soube que seu principal desafio na casa estaria relacionado à alimentação: "Nunca imaginei que o Tá Com Nada aconteceria tão cedo."

Quando o Tá Com Nada foi anunciado aos participantes, Delma chorou e pensou em desistir. Segundo ela, o acesso restrito aos alimentos a faz lembrar da época em que passou fome.

