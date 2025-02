Delma analisa comportamento de sister no BBB 25: 'Autoritária'

Na manhã de sábado (8), Delma reclamou das atitudes e do comportamento de Renata na casa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em um papo com Daniele e Gracyanne, Delma afirmou que Renata é "autoritária e mandona": "A Renata é mais assim do que a outra [Eva]. Só pensa no próprio umbigo. Eu fico pensando em tudo o que já aconteceu, refletindo melhor sobre o jogo e as pessoas."

Daniele comentou: "É... Você vai reparando nas atitudes..."

A dona de casa mencionou que Renata costuma trocar de quartos na casa: "Eu não entendia. Porque eu vivia em todos os quartos, mas porque gostava das turmas. Hoje eu vejo que esse é o jogo dela. Chega, faz amizade com quem puder, fecha com um grupo. Vai caindo a ficha e a máscara do pessoal."

Gracyanne concordou com Delma: "Quanto mais tempo, mais as máscaras vão caindo."

