Delma aconselha Aline no BBB 25: 'Separa o jogo das emoções'

Em conversa com Aline no BBB 25 (Globo), Delma aconselhou a policial a não misturar jogo com romance.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Aline, sem mencionar o relacionamento com Diogo Almeida, Delma comentou que a colega de confinamento está mudando de comportamento: "Não quero que a Aline que eu conheci apague o brilho dela. Estou notando você. Não quero me meter na sua vida..."

Sabe a Aline que eu conheci, que veio para jogar, para brilhar? Estou sentindo que ela está se escondendo um pouquinho. A estrela dela está ficando um pouco ofuscada. Delma

A policial opinou sobre a mudança: "É que estou deixando o coração falar muito mais."

Delma afirmou que está triste com a situação: "Você tem que saber separar o jogo das emoções. Foca no seu jogo de novo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas