BBB 25: Delma brinca sobre bumbum de Gracyanne em Prova do Anjo: Ia passar

Joselma, 54, reagiu com bom humor ao fato de Gracyanne Barbosa, 41, ter sido vetada de participar da quarta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dona de casa brincou que o traseiro avantajado da musa fitness certamente a prejudicaria na disputa. "Gra, Deus sabe o que faz. Porque essa sua bunda ia passar pelo laser todinha", disparou a sogra de Guilherme, arrancando risos dos colegas de confinamento.

Delma se referia a uma regra específica da disputa, que envolvia uma teia sensível de lasers. A missão dos 10 concorrentes ao posto de anjo era atravessar três salas temáticas no menor tempo possível, levando penalidades a cada vez que seus movimentos acionassem os lasers.

Cada acionar do 'sistema de segurança' implicava num acréscimo de 10 segundos ao tempo final de prova. Para passar de um ambiente a outro, o competidor precisava encontrar o cartão de acesso à sala seguinte, o que complicou ainda mais o desafio.

