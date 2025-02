Diego desabafa com Gracyanne no BBB 25: 'Julgados por sermos famosos'

Em conversa com Gracyanne na última festa do BBB 25 (Globo), Diego desabafou sobre um incômodo que sentiu no confinamento: para ele, os participantes do Camarote foram julgados pelos Pipocas por serem famosos.

O que aconteceu

No papo, Diego afirmou: "Achei que a gente foi muito julgado, até por pessoas que estão próximas da gente, por sermos famosos."

Gracyanne concordou com o amigo: "Fomos muito!"

O atleta ainda disse que dará o Anjo para a musa fitness quando tiver oportunidade, e ela respondeu: "Eu também dou para você. Porque, na verdade, nenhum dos Pipocas tem a gente como prioridade. Talvez o Guilherme tenha você, depois da dona Delma. Mas tirando ele, ninguém."

