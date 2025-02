BBB 25: Brothers dizem 'passar mal' de fome antes de festa no reality: 'Dor de cabeça'

Enquanto se arrumavam para a festa desta sexta-feira, 7, no BBB 25, diversos participantes disseram estarem "passando mal" de fome enquanto enfrentam a dinâmica do Tá Com Nada. Alguns relataram sentirem dor de cabeça e desânimo antes da celebração.

"Sério, eu estou fraca. Tipo assim, sem animação", comentou Camilla. Thamiris, Matheus e Gabriel relataram as dores na cabeça. "Minha barriga está roncando", completou a trancista. Joselma, que, mais cedo, já havia desabafado sobre as restrições alimentares do reality, também afirmou estar sentindo dificuldades.

Em outro cômodo da casa, Maike e Gabriel também abordaram o assunto. "Estou doido para comer pão com ovo", disse Maike. "Eu estou com vontade de qualquer coisa", respondeu Gabriel.

Os brothers enfrentam o Tá Com Nada desde a última quinta, 6, quando descumpriram a dinâmica do Freeze enquanto Gracyanne Barbosa retornava à casa. A influenciadora é a única da casa que, atualmente, pode aproveitar os privilégios do VIP.

Na sexta, os brothers participam de uma festa que terá um show do cantor Péricles. Já na próxima quarta, 12, haverá a primeira Festa do Líder da edição.