'Me sinto respeitada', diz Aline sobre romance com Diogo no BBB 25

Em conversa com Maike na área externa do BBB 25 (Globo), Aline falou sobre a relação com Diogo Almeida no confinamento.

O que aconteceu

No papo, Aline elogiou a forma como Diogo trata a mãe, Vilma. Segundo a sister, isso mostra que o ator é um homem que tem respeito.

Maike comentou que acha Diogo "super respeitador", e a policial acrescentou: "Por mais que alguns momentos ele se pegue meio estressado, eu vejo que isso justifica a maneira como ele me trata. Pelo menos eu me sinto respeitada."

Estou seguindo o meu coração. a gente não volta para o BBB. Depois é depois. Eu não sei o que vai acontecer agora, como vai ser lá fora. É capaz da gente virar brother, mas aqui dentro está rolando uma coisa legal. Estou seguindo meu tempo. Aline sobre Diogo

