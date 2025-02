Ator pede que privacidade seja respeitada após morte de mãe e padrasto

Callum Kerr, ator de One Piece e Virgin River, falou pela primeira vez após a morte da mãe e do padrasto, Dawn Searle e Andrew Searle. Os corpos foram encontrados na semana passada na França, onde viviam.

O que aconteceu

Corpos do casal foram encontrados com indícios de violência. Quem encontrou foi um passeador de cães. Dawn estava do lado de fora de casa, com ferimentos na cabeça e próxima a joias. Andrew estava dentro.

Andrew trabalhou por décadas contra fraudes econômicas e crime organizado. A polícia cogita que a máfia ou algum grupo criminoso esteja envolvida nos homicídios. Antes, a teoria era de um assalto fracassado.

Callum Kerr mora nos EUA e se pronunciou por nota nas redes sociais. "Neste momento, Callum Kerr e Amanda Kerr estão de luto pela perda de sua mãe, Dawn Searle, enquanto Tom Searle e Ella Searle estão de luto pela perda de seu pai, Andrew Searle."

Nenhum membro da família está disponível para entrevistas ou comentários na mídia. Solicitamos gentilmente que sua privacidade seja respeitada durante este período difícil. Forneceremos atualizações conforme apropriado. Obrigado pela sua compreensão.

nota de Callum Kerr

Em 2023, ator levou a mãe ao altar no casamento dela. "Poucas pessoas podem dizer que levaram a própria mãe ao altar. Que prazer!! Te amo, mãe. Parabéns à Dawn e ao Andy pelo seu maravilhoso dia de casamento e a uma vida tremenda juntos para o casal feliz."