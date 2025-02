Aline e Vinicius discutem após decisão de João Gabriel: 'Comigo não'

Aline e Vinicius, amigos que entraram em dupla no BBB 25, protagonizaram uma discussão após o show de Péricles na madrugada deste sábado (08). Eles conversavam sobre a escolha do Líder, João Gabriel, que colocou os participantes "Na mira" para a formação do próximo Paredão.

O que houve

A discussão começou com Vinicius dizendo que Aline estava em alto tom de voz. "Pode bradar o quanto você quiser que eu estou achando desnecessário. Você está me gritando, não precisa me gritar", disse.

Aline explicou que estava desabafando e questionou o porque do amigo estar tomando as dores de João Gabriel. "Não estou, eu estou tentando te aconselhar. Problema, grite com você, grite com todo mundo, mas comigo não. Não quero que você fique gritando comigo. Você gosta quando eu falo gritando com você?", questiona Vinicius..

Aline respondeu o amigo dizendo que tem o mesmo tratamento com Diogo. "Não tô entendendo. Eu tava gritando com todo mundo aqui, até com Diogo ali" Vinicius rebateu. "Diogo é Diogo, eu sou eu".