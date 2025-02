'Ainda Estou Aqui' vence prêmio Goya de melhor filme Ibero-americano

'Ainda Estou Aqui', do diretor Walter Salles, venceu o prêmio Goya de melhor filme Ibero-americano.

O que aconteceu

Filme disputava estatueta com "Agarra-me Forte" (Uruguai); "O Jóquei" (Argentina); "No Lugar da Outra" (Chile); e "Memórias de Um Corpo que Arde" (coprodução da Costa Rica e Espanha).

É a primeira vez que uma produção brasileira disputa e vence a categoria. O Goya é considerado a maior premiação do cinema espanhol.

O filme

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, filme narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

O Rotten Tomatoes, agregador online de avaliações de críticos estrangeiros sobre filmes em geral, concedeu o selo de "Fresh" ao filme, com uma aprovação de 94% da imprensa especializada.

"Ainda Estou Aqui" foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2025 e faz história no prêmio. Ele também concorre a melhor filme internacional e Fernanda Torres está indicada como melhor atriz.

Critics Choice Awards 2025

A indicada ao Oscar Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

"Ainda Estou Aqui" disputou a categoria de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards 2025, nesta sexta (7), mas acabou saindo de mãos vazias, perdendo na categoria de melhor filme estrangeiro para o francês "Emília Perez".

Mesmo com a temporada de premiações no começo, "Ainda Estou Aqui" já se destacou com algumas vitórias importantes. O filme brasileiro só estreou nos Estados Unidos em 17 de janeiro de 2025, mais de dois meses após a estreia no Brasil, em 7 de novembro de 2024. Por conta disso, o burburinho do longa só começou a se espalhar lá fora a partir deste ano.