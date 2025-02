Virginia Fonseca é condenada por venda de óculos que nunca foi entregue

Virgínia Fonseca, 25, foi condenada pela Justiça do Paraná a indenizar uma seguidora que comprou um par de óculos de sol comercializado com o nome da influenciadora, mas nunca recebeu o produto.

O que aconteceu

Famosa terá de pagar R$ 2 mil pela dor de cabeça da fã. A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná manteve decisão anterior que já havia condenado a também apresentadora do SBT.

Tribunal reconheceu a responsabilidade da influenciadora na relação de consumo. A decisão judicial destaca que Virgínia não atuou como um mero canal de divulgação, mas teve participação ativa na comercialização ao vincular seu nome ao produto.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, organização não governamental que visa promover a liberdade de expressão publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da propaganda comercial, enquadra a atividade dos influenciadores digitais nas redes sociais, através dos publiposts, como anúncios publicitários. TJ-PR

Seguidora entrou com ação após comprar o modelo de óculos "IK + Virginia", no valor de R$ 65, divulgado pela influenciadora no Instagram. A defesa de Virginia argumentou no processo que a responsabilidade seria apenas da fabricante.

Procurada por Splash, a assessoria da apresentadora não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.