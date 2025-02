Urach relembra suposto affair com Cristiano Ronaldo: 'Fod* pra caramba'

Andressa Urach, 37, voltou a falar sobre o affair que teria vivido com Cristiano Ronaldo, 40, entre os anos de 2012 e 2013.

O que aconteceu

A atriz pornô se desfez em elogios à beleza do jogador de futebol e à performance dele na cama. "Foi muito bom [o sexo com Cristiano]. Ele é lindo, maravilhoso, [tem] tanquinho, sem pelo, é cheiroso. Fod* pra caralh*! Muito gostoso, sensacional!", declarou, em entrevista ao podcast PagodCast.

Ela assegurou também que o craque do Al-Nassr é bem-dotado anatomicamente. "Número um [nesse quesito], com certeza. Ele é tudo de bom, é o cara perfeito. Deus desenhou ele."

Dois anos atrás, Andressa admitiu que se arrependia de ter exposto o caso que teve com CR7. " Me arrependo de ter exposto por causa do transtorno que causei para ele. Por um lado, foi bom para mim na época, porque aumentou me cachê. Mas, se pudesse voltar no tempo, eu não faria", afirmou ela ao podcast Inteligência Ltda., em março de 2023.