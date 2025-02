Como esboços de Da Vinci desvendaram túneis secretos do século 15 em Milão

Um dos inúmeros esboços de Leonardo da Vinci foi esmiuçado pela classe científica e trouxe respostas sobre túneis subterrâneos - que até então eram secretos - no Castelo Sforzesco, em Milão, na Itália.

O que aconteceu

Tudo começou com a destruição do Castelo Sforzesco (1358) durante um longo período de crise política. Em 1450, porém, Francesco Sforza, o Duque de Milão, ordenou a reconstrução de um novo castelo sobre as ruínas da antiga estrutura.

No local foram construídas armações dignas de uma verdadeira fortaleza medieval. Com a morte de Francesco, seu filho Ludovico assumiu o Ducado de Milão, que prosseguiu com as reformas do castelo.

Ludovico contratou diversos artistas como Donato Bramante, Bernardino Zenale e Leonardo da Vinci. O intuito do novo Duque era tornar o castelo em uma verdadeira obra de arte.

Castelo Sforzesco Imagem: Igor Saveliev/Pixabay

Da Vinci pintou uma das salas do castelo, mas também documentou passagens secretas que encontrou no local. Os túneis foram construídos para propósitos militares sob a parede externa do castelo.

Mistério revelado

Após séculos escondidos nos esboços de Da Vinci, os túneis foram descobertos. Pesquisadores da Universidade Politécnica de Milão utilizaram máquinas como radar de penetração do solo e scanners a laser para mapear estruturas construídas na Idade Média.

As imagens revelaram túneis posicionados a apenas um ou dois pés abaixo do solo. Dados históricos sugerem que Ludovico tenha retomado a construção do castelo com passagens subterrâneas para ter fácil acesso à Basílica de Santa Maria delle Grazie, em Milão, onde a esposa, Beatrice d'Este foi sepultada em 1497, por conta de complicações em um parto.

O objetivo é criar uma cópia digital do Castelo Sforzesco, um modelo que não apenas mostre a aparência atual do Castelo, mas também nos permita explorar o passado, revelando estruturas antigas que não são mais visíveis Franco Guzzetti , pesquisador de geomática, em nota publicada no Politécnico de Milão

Radar de penetração no solo revela novos segredos sob o Castelo Sforza, em Milão Imagem: Politécnico de Milão

As passagens que estavam mantidas por séculos em segredo têm pouco menos de um quilômetro. De acordo com os estudiosos, eles possivelmente serviram como túneis de luxo para visitas privadas à basílica, além de uma possível rota de fuga em caso de conflitos.