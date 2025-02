Taylor Swift deixa Blake Lively de fora de suíte no Super Bowl, afirma site

A amizade de Taylor Swift, 35, e Blake Lively, 37, estaria seriamente abalada.

O que aconteceu

A cantora teria deixado a atriz de fora da lista de convidados para sua suíte do Super Bowl. De acordo com o portal TMZ, a intérprete de "Long Live" tem esse espaço para acompanhar o jogador de futebol americano Travis Kelce, 35, seu namorado, enquanto ele luta por mais um título para o Kansas City Chiefs no campeonato.

Taylor estaria chateada com Blake desde a divulgação de uma mensagem para Justin Baldoni, 41, em que a atriz a mencionava. No texto, a protagonista de "É Assim Que Acaba" se comparava à rainha Khaleesi (Emilia Clarke), personagem da série "Game of Thrones" (HBO), e dizia ironicamente que Taylor e Ryan Reynolds, 48, eram 'seus dragões'.

A cantora também teria se sentido usada pela até então amiga em sua batalha judicial contra Baldoni. Ela cogitaria, inclusive, a probabilidade de Blake ter marcado propositalmente uma reunião com Baldoni na presença de Taylor, apenas para que esta fosse testemunha ocular de seu diálogo com o diretor.