'Tá lindo': Aline aprova novo look de Diogo e diz que agora tem desculpa para beijá-lo de novo

Aline, do BBB 25, já tinha deixado claro que não via mais possibilidade de resgatar seu relacionamento com Diogo Almeida dentro ou fora do reality. No entanto, nesta sexta-feira, 7, depois de ver o novo visual do brother, que raspou a barba, a sister teve uma reação diferente. "Tá lindo! Aí, ó, é bom que agora tem uma desculpa. Tem outra pessoa pra beijar na casa", comentou.

A frase gerou repercussão entre os participantes, que entraram na brincadeira e reagiram ao comentário inesperado.

Reação dos brothers

Após a fala de Aline, Vitória Strada brincou: "Bora tomar vergonha na cara, Lili". Eva também entrou no clima e chamou a sister de "atiradora de elite", enquanto outros participantes comemoravam a interação descontraída.

Durante a conversa, Vitória Strada ainda comentou sobre o comportamento de Aline, dizendo: "Isso aí é fome que tá passando na tua cabeça", em tom de brincadeira, associando o momento ao impacto da restrição alimentar na casa.

Diogo, por sua vez, respondeu com bom humor: "Mais uma opção", sem demonstrar incômodo com o comentário.

Aline e Diogo

O romance entre Aline e Diogo começou a ruir após o ator escolher a sister e Vinícius em um contragolpe no último paredão. A decisão gerou uma série de desentendimentos e foi um dos temas centrais do Sincerão na última segunda-feira, 3.

Em conversa com Vitória Strada e Mateus, Aline declarou: "Não consigo ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora". Segundo a sister, a confiança foi quebrada, e a relação não tem mais futuro.

A situação se agravou ainda mais depois que Diogo protagonizou uma discussão acalorada com Gracyanne Barbosa, que voltou do Quarto Secreto e confrontou o ator sobre sua postura com Aline - que ela assistiu em seu confinamento.