Sisters alertam Maike sobre proximidade com Diogo: 'Hétero escroto'

Logo após João Gabriel, 22, se consagrar o novo líder, alguns moradores do quarto nordeste conversaram com Maike, 30, sobre Diogo Almeida, 40.

O que aconteceu

No início desta madrugada (7), Camilla, Mateus e Daniele Hypolito conversaram com o representante comercial sobre as atitudes do ator. O trio aconselhou que ele e Gabriel deveriam se posicionar sobre Diogo.

A trancista apontou que o parceiro de Maike demonstrava não se importar com a situação do ator, algo que o próprio representante comercial condenou. "Mas é ruim, eu falei pra ele", disse. "Eu falei pra ele: 'Você, como uma pessoa que anda com ele, você teria que conversar com ele'. Porque isso seria bom para vocês também... Já que tá com um hétero escroto, vocês vão se f*der junto com ele", opinou Camilla.

Maike rebateu que eles não se prejudicariam, enquanto a sister garantiu que isso se restringia a ele, já que foi o único que se posicionou. "Eu tava muito acreditando que as coisas eram genuínas. Eu falei pra ele 'até seu relacionamento com a Aline era genuíno. Eu fui juntando as coisas e comecei a ver que não é assim, mano.' Continuei falando, mas ele não falou nada, não", explicou Maike.

O amigo de Gabriel ainda afirmou que Diogo Almeida não entendeu o real problema da situação. "Eu falei: 'Você vacilou nisso, nisso e nisso'. Todo mundo analisou e ele leva sempre pro lado da mentira. Mesmo que fosse mentira, o foco não foi esse".

Eu falei: 'Mesmo que elas [Gracyanne e Giovanna] tenham mentido, o foco não foi esse. Você tinha uma opção de quem votou em você e te colocou no Paredão, e uma opção que você tava se relacionando'. E você escolheu quem te botou no Paredão. Eu não faria isso, mano. Maike, sobre a conversa que teve com Diogo Almeida

Maike ainda analisou a forma como Diogo reage quando é pressionado sobre algum assunto. "Eu acho que era só ele assumir, mas quando ele é confrontado, ele perde a cabeça. Na hora que eu tava conversando com ele, eu falei um coisa, ele deu uma exaltada e falou 'ponto final' e eu 'eu vou continuar falando' e ele abaixou a bola".

Mateus então apontou que algumas atitudes do ator são forçadas, algo que Maike garantiu que começou a reparar. "Depois da merda com a Aline, eu não fiz questão de trocar ideia mesmo!", afirmou o arquiteto.

Dani relembrou da forma agressiva que Diogo confrontou Gracyanne durante a discussão dos dois na cozinha. "Tava falando isso com a Thamiris. Foi até por isso que eu levantei", disse Maike. "Uma coisa que sempre escutei aqui: que as máscaras sempre caem muito rápido", ainda completou.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas