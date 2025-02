Sister diz que não aconselhará mais Aline sobre Diogo: 'Pode virar contra'

Thamiris, 33, garantiu que não aconselhará mais Aline, 32, sobre sua relação com Diogo Almeida, 40, no BBB 25.

O que aconteceu

Durante a manhã desta sexta-feira (7), a nutricionista relatou para outros participantes que Aline segue encantada com o ator. "Eu tava lá deitadinha na cama, daqui a pouco eu só escuto o Diogo chegando... A Aline tava deitada na cama, aí o Diogo chegou com o cabelo solto assim... Ele [deu um beijo de] boa noite. Ela 'hihihihi. Mas não na boca, sabe, aqui assim. Eu tava de frente pra eles assim, na hora abri o olho, fiquei toda sem graça".

Joselma e Mateus concordaram que era uma situação complicada. "Difícil. Eu acho que agora chega", opinou o arquiteto.

Thamiris garantiu que não falará mais nada sobre a relação dos dois, para evitar que isso se volte contra ela. "Eu espero não falar mais nada. Isso pode virar contra a gente mesmo", disse. "Eu tava pensando isso", concordou Gracyanne.

A sogra de Guilherme analisou que Aline ainda tem sentimentos por Diogo. "Ele saiu, o brilho dela volta de novo. Ela tá muito apegadinha ainda".

Após observar o comportamento da baiana, Thamiris afirmou que essa proximidade é uma escolha de Aline. "Mas aí é uma questão dela. Ele não está obrigando ela a fazer nada, ele dá realmente espaço. [...] Se ela não quisesse, ela estaria afastada. Ela quer estar perto".

Camilla então opinou que eles não devem julgá-la por suas escolhas. "Eu só acho que ninguém deve se indispor por causa disso".

