Ruth de Souza vira fada madrinha na vida de personagem inesperada

No capítulo de sábado (8), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia adultera os bombons a serem servidos no concurso.

Glorinha vê Ronaldo conversando com Flora/Isabel. Eugênia chora a separação de sua família. Topete e Eugênia se beijam.

Todos passam mal com o laxante dos bombons. Incentivada por Glorinha, Beatriz pede ajuda a Ruth de Souza para passar na final do concurso. Nelson concede o desquite a Anita.

Carlito afirma a Marlene que irá morar com o pai. Guto reconhece Érico como Verônica Queen. Bia tenta novamente sabotar o concurso.