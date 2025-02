Rodrigo Faro sobre retorno à Globo após sair da Record: 'Muito emocionante'

Rodrigo Faro, 51, celebrou seu retorno à Globo 17 anos após deixar a emissora carioca e ir para a Record — ele encerrou contrato com o canal paulista no final de 2024.

O que aconteceu

Faro vai fazer participação na nova temporada do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck. Ele foi convidado por Luciano Huck e afirmou que não podia recusar. "Estava tranquilo em casa, de férias, Luciano me ligou, falou: 'vamos fazer dança gatinho na Globo'. Um telefonema dele, dado o carinho que toda a classe artística tem por ele, a gente não vai dizer não para o Luciano porque a gente gosta dele".

Rodrigo afirmou ter sido "emocionante" retornar aos corredores da Globo. "Faz parte da minha história dançar, imitar artistas. Fiz mais de 350 imitações, mas nunca na Globo, então essa é a minha primeira [no canal], depois de 17 anos que deixei a Globo. Está sendo muito emocionante, revendo muitos colegas da minha época, vendo o quanto isso aqui cresceu... Estou no palco da Globo, dividindo palco com a Vera, que torna esse momento mais bonito de se viver.

Ele elogiou a emissora por abrir as portas para artistas de outros canais. "É importantíssimo porque é a Globo se unindo a outras emissoras. Isso é bom para o artista, para a emissora, e todo mundo só tem a ganhar com essa iniciativa, independente de emissora, porque quando a gente está no ar, quer fazer o melhor para quem está em casa, e quando você chama um colega de outra emissora, é muito bacana dar espaço. E isso está acontecendo, a gente está sendo absolutamente bem recebido. Sensação muito boa, especial".

No palco do Domingão, Faro vai dividir espaço com a esposa, Vera Viel, e ele afirmou se tratar também de uma "celebração" da vida dela, que recentemente fez um tratamento contra câncer raro. "Celebrar a cura da Vera, aquele momento em que a gente largou tudo, não pensou em carreira, em que o foco era cuidar da minha esposa. A gente se uniu, a gente se ama muito mais. Ver a alegria dela aqui é muito legal, vê-la feliz. É muito forte, significativo, uma boa celebração entre amigos".

Em seu retorno à Globo, Rodrigo Faro vai duelar contra Luciana Gimenez, em edição que vai ao ar neste domingo (9).