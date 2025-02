Repleta de informações? Saiba o que Gracyanne revelou após o Quarto Secreto

Gracyanne Barbosa, 41, retornou para a casa do BBB 25 nesta última quinta-feira (6), surpreendendo todos os confinados.

O que aconteceu

Com a eliminação de Giovanna na última terça-feira (4), a influenciadora passou um dia e meio no Quarto Secreto. No local, além de ter acesso às câmeras com áudio, a musa assistiu alguns vídeos preparados pela produção exclusivamente para ela.

A primeira das informações reveladas pela sister, foi sobre a situação de sua irmã. Maike e Thamiris foram alguns que questionaram do paradeiro da médica veterinária. Gracy explicou que o paredão foi individual, e sua irmã a mais votada pelo público para deixar o confinamento.

Depois de muito ver as pessoas sabonetando, Gracyanne também ressaltou a importância dos participantes se posicionarem. Para Camilla e Mateus, ela afirmou: "Na vida pode ser que tenha que dar oportunidade, mas aqui é um jogo. Aqui a gente tem que julgar. Não tem que ficar se culpando o tempo todo".

BBB 25: Gracyanne volta a exaltar Belo no reality show Imagem: Reprodução/Globoplay

Questionada por Aline se ela ficava bonita nas câmeras, a influenciadora garantiu: "Olhar de apaixonada. Desculpa, mas é. O que você diz não corrobora com o que seu corpo diz".

Já sobre o comportamento de Diogo Almeida, a sister respondeu para Thamiris. "Ele não fala para a câmera, mas ele cria muitas situações".

Quanto à Vilma, Gracyanne conseguiu analisar que a mãe do ator é constantemente excluída pelos outros jogadores. "Fiquei com tanta pena da Dona Vilma. Teve uma cena que estava todo mundo brincando com ela [Delma] e Dona Vilma estava atrás. E eu sei que ninguém fez de propósito, até porque não tem como brincar com a Dona Vilma, porque ela é diferente. Mas é ruim de assistir".

Ao conversar com Aline sobre o relacionamento da baiana com Diogo, Gracyanne aconselhou a sister de que ela merecia alguém melhor. A influenciadora ainda ressaltou que o ator sabe falar muito bem, mas que não tem justificativa para o que fez com a ex-policial militar.

BBB 25: Gracyanne e Diogo discutiram horas após ela voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa ainda revelou que achou o programa muito parado ao assistir as câmeras. "É como se nada tivesse acontecido. Parece que a gente trabalha em uma empresa e precisamos, todos, estarmos bem. [...] Aqui não precisa fingir que está tudo bem".

A musa fitness ainda conseguiu observar que Gabriel é muito diferente do que ela imaginava, além de que os gêmeos já estão fechados com um grupo. "Eu amo os Joãos, eles são incríveis, adoro, mas eles estão com o time fechado dos homens. Se a gente não abrir o olho".

Depois de acompanhar o after do Show de Quarta pelo Quarto Secreto, Gracy rasgou elogios para João Pedro e João Gabriel. "Vocês são dois meninos novos, porque são homens pra c@ralh*. Vi vocês chamando atenção do Diogo. Ninguém mais teve coragem. Vocês são f*das pra c@ralh*! Isso, com certeza, deixou vocês. Vocês são de verdade".

