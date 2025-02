Sister explica como lidar com Tá com Nada: 'Enche o bucho d'água e de café'

Em uma conversa na cozinha do BBB 25 (Globo), Renata comentou sobre o Tá com Nada com Camilla e Daniele.

O que aconteceu

A bailarina disse estar "tranquila". "Não, eu consigo ficar de boa sim. Pela necessidade. Ah, preciso, não tem comida hoje, eu fico. Vou enchendo o bucho d'água e de café, mas assim... ".

Não é confortável, né. Renata

A sister ainda contou que nunca passou fome, mas tinha que lidar com uma quantidade limitada de comida quando mais jovem.

A casa do BBB 25, com exceção de Gracyanne, está no Tá com Nada após perderam a dinâmica do Freeze. No Tá com Nada, eles tem direito a apenas arroz, feijão, café e goiabada.