'Ainda Estou Aqui' não leva Critics Choice, mas veja prêmios que já ganhou

"Ainda Estou Aqui" disputou a categoria de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards 2025, nesta sexta (7), mas acabou saindo de mãos vazias, perdendo na categoria de melhor filme estrangeiro para o francês "Emília Perez". Ainda assim, é bom relembrar que a campanha do filme de Walter Salles continua firme e forte, tendo emplacado alguns prêmios em Hollywood e além.

O que aconteceu

Mesmo com a temporada de premiações no começo, "Ainda Estou Aqui" já se destacou com algumas vitórias importantes. O filme brasileiro só estreou nos Estados Unidos em 17 de janeiro de 2025, mais de dois meses após a estreia no Brasil, em 7 de novembro de 2024. Por conta disso, o burburinho do longa só começou a se espalhar lá fora a partir deste ano.

O primeiro prêmio do filme aconteceu, na verdade, ainda em 2024, no Festival de Veneza. Na estreia no prestigiado festival italiano, meses antes de chegar ao circuito brasileiro, o longa conquistou a estatueta de melhor roteiro, superando o norueguês "Love", o italiano "Diva Futura", e até mesmo "Babygirl", drama erótico estrelado por Nicole Kidman. O futuro brilhante começou ali.

De quebra, ainda embolsou no Festival de Veneza o prêmio ecológico Green Drop. Esse troféu especial é dado a filmes do festival que exaltam valores de conservação ambiental e da sociedade.

Em 2025, "Ainda Estou Aqui" começou conquistando um Globo de Ouro para Fernanda Torres. O primeiro grande prêmio na temporada veio logo em 5 de janeiro, e a brasileira derrotou a acirrada competição de Angelina Jolie ("Maria Callas"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

Ainda no Globo de Ouro, porém, perdeu a categoria de melhor filme estrangeiro para "Emília Perez". O polêmico musical francês, ambientado no México, ali se tornou a principal ameaça para "Ainda Estou Aqui", já que ambos disputam em categorias parecidas nas premiações.

A maré de boa sorte continuou com o Satellite Award, que também exaltou Fernanda Torres. Na premiação da imprensa internacional, a brasileira venceu como melhor atriz em filme de drama, superando novamente Angelina Jolie e Tilda Swinton, e também Lily-Rose Depp, de "Nosferatu".

Todos os olhares estão voltados ao Oscar, onde "Ainda Estou Aqui" já fez história nas indicações. O longa é o primeiro filme brasileiro a ser indicado a prestigiada categoria de melhor filme, além de disputar melhor filme estrangeiro e, claro, melhor atriz para Fernanda Torres. A votação para a grande noite do cinema se iniciará para os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na próxima terça, 11.

A cerimônia do Oscar 2025 vai ao ar em 2 de março, às 21h no horário de Brasília.