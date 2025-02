'O Auto da Compadecida 2' ganha data de estreia em streaming

O Prime Video divulgou nesta sexta-feira, 7, que O Auto da Compadecida 2 chegará ao seu catálogo no último dia do mês, 28 de fevereiro.

A continuação de O Auto da Compadecida estreou nos cinemas dia 25 de dezembro do ano passado e segue em cartaz. Inspirada na obra de Ariano Suassuna, a história foi escrita por Guel Arraes e João Falcão, com colaborações no roteiro de Adriana Falcão e Jorge Furtado.

No filme, Selton Mello e Matheus Nachtergaele interpretam a dupla Chicó e João Grilo, mais uma vez. Virginia Cavendish e Enrique Diaz também estão no elenco da sequência como Rosinha e Joaquim Brejeiro, respectivamente.

Além dos quatro, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Humberto Martins, Fabíula Nascimento, Luis Miranda, Luellem de Castro e Juliano Cazarré também estão no elenco de O Auto da Compadecida 2.

O filme ultrapassou a marca de três milhões de espectadores nos cinemas em três semanas em cartaz. Segundo o Filme B Box Office Brasil, O Auto da Compadecida 2 já faturou mais de R$ 62 milhões.

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa - como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele acaba alvejado pelo mesmo cabra que o havia matado anos antes. Será que a Compadecida vai intervir para salvá-lo novamente?