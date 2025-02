No Tá Com Nada, brothers são 'tentados' pela produção com guloseimas

Alguns brothers foram "tentados" pela produção do BBB 25 (Globo) na tarde desta sexta-feira (7).

O que aconteceu

Desde que alguns brothers comemoraram a ida para o Tá Com Nada, eles têm sido provocados com algumas guloseimas da produção do reality show. Por terem descumprido uma regra, agora eles têm acesso apenas a arroz, feijão, café e goiabada na casa.

Nesta sexta-feira (7), durante as compras do VIP no mercado, Delma, Gabriel, João Pedro e Maike se depararam com uma mesa cheia de "tentações", com doces e salgados.

Ao lado delas estava uma placa com os dizeres: "Proibido para o grupo Tá Com Nada". "Primeira vez que eu venho fazer feira para desgutar e não posso, isso é revoltante. Um pãozinho?", reclamou Delma.

Daniele e Renata também fizeram as compras da Xepa, sem direito aos alimentos.

