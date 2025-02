Mulher Fitness Perfeita defende criação de taxa para maridos; entenda

Karol Rosalin, 25, influenciadora que foi considerada a Mulher Fitness Perfeita pela revista Playboy Austrália, defendeu a criação de uma taxa para maridos.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, Karol postou um vídeo sobre o assunto. Ela falou sobre a cobrança constante nos corpos das mulheres.

Por isso, ela defende a criação de uma taxa sobre maridos. Esse valor mensal seria destinado para cobrir os custos com saúde, bem-estar e estética das mulheres.

A influenciadora pensa que as mulheres gastam demais com o corpo e, por fim, quem usufrui são os maridos. "O tempo que nós, mulheres que gostamos de nos cuidar, gastamos em academia, o dinheiro que investimos em alimentação, suplementação, roupas fitness, procedimentos estéticos? Tudo isso tem um custo alto, e no final quem mais se beneficia são eles, que adoram nos ver assim", refletiu.

A sugestão de Karol dividiu a opinião dos seguidores. "Tu já tá cheia de dinheiro e tá pedindo auxilio fitness?", questionou um fã nos comentários. "Eu concordo", respondeu outro.