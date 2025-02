Morte de influencer de conteúdo 18+ que caiu de varanda foi 'acidental'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com a hipótese de que a morte da influenciadora Anna Polly, que caiu da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, no dia 23 de janeiro, foi "acidental".

O que aconteceu

Investigação da PCRJ indica que Anna teria subido na sacada do quarto em que estava hospedada, escorregado e caído. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que ainda não concluiu o inquérito.

Polícia aguarda resultado do laudo toxicológico para determinar se Anna havia consumido droga no dia em que morreu.

Anna esteve com três homens no quarto do hotel no dia do acidente. A PCRJ já ouviu os três rapazes, mas não foi informado se todos estavam no mesmo recinto no momento da queda. Também foram colhidos depoimentos de funcionários do hotel e imagens das câmeras de segurança do local.

Relembre o caso

Anna caiu da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, na quinta-feira (23).

O corpo de Anna foi encontrado no pátio do prédio. Na ocasião, foi informado que Anna estava acompanhada de dois amigos para a gravação de cenas adultas.

O Instituto Médico Legal (IML) ainda não divulgou o laudo com as causas da morte. O documento irá esclarecer se Anna Polly consumiu alguma substância ou se houve agressão física ou sexual.

Anna Beatriz, que usava o nome Anna Polly nas redes sociais, era uma criadora de conteúdo adulto que havia acumulado vários seguidores, mas teve o perfil do Instagram desativado após sua morte.