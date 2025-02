Morre Tony Roberts, ator de filmes como 'Noivo Neurótico, Noiva Nervosa'

Morreu nesta sexta-feira (7), na cidade de Nova York, o ator norte-americano Tony Roberts, aos 85 anos.

O que aconteceu

Ele faleceu devido a complicações de um câncer pulmonar. O óbito foi confirmado por sua filha, Nicole Burley, ao jornal The New York Times.

Tony era recordado especialmente por seu papel como Rob no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" (1977), estrelado e dirigido por Woody Allen, 89. Ele atuou também em outros cinco filmes do cineasta: "Sonhos de um Sedutor" (1972), "Memórias" (1980), "Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão" (1982), "Hannah e Suas Irmãs" (1986) e "A Era do Rádio" (1987).

O ator teve também uma longa carreira na Broadway. Participou de peças como "Don't Drink the Water" - também sob a direção de Woody Allen -, "Absurd Person Singular", "Victor/Victoria" e "Xanadú".