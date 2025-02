Monark tem contas liberadas pelo STF; relembre a história

Bruno Aiub, conhecido como Monark, teve o bloqueio de suas redes sociais revogado pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (7), depois de 20 meses.

Relembre

As redes sociais de Monark foram bloqueadas em junho de 2023. Alexandre de Moraes estipulou uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Na época, Moraes deu um prazo de duas horas para o Discord, Meta, Rumble, Telegrama e X de bloquear os perfis e contas de Monark. O ministro determinou que ele se abstivesse de fazer "publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news)" sobre a atuação do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Monark já havia falado diversas ofensas contra Alexandre. Na decisão, o ministro também justificou que o influenciador estava divulgando notícias falsas sobre os órgãos do governo.

Ele também já havia sido relacionado ao nazismo. Monark afirmou que defendia a criação de partido nazista no Brasil durante uma entrevista no Flow Podcast, em fevereiro de 2022. Ele chegou a se desculpar depois do conteúdo viralizar.

Monark era um dos apresentadores do podcast. Com a repercussão de sua fala sobre nazismo, diversos patrocinadores cancelaram seus contratos, e ele foi afastado da empresa.