Mateus Verdelho faz jejum de 100 horas e mostra quantos kg perdeu; confira

Mateus Verdelho, 41, afirmou que ia fazer ao todo 100 horas de jejum para emagrecer. Ele pediu para seguidores procurarem ajuda profissional caso queiram um resultado parecido.

O que aconteceu

O modelo e influenciador publicou vídeo nos Stories do Instagram falando sobre o longo jejum que estava fazendo. Ele não faz alerta maior se a técnica que está usando possui algum risco.

Verdelho falou que queria fazer 100 horas de jejum: "Parei de falar um pouco de jejum porque tava chato demais, mas eu tô quase 90 horas de jejum e eu vou fazer 100. Acaba meia-noite".

Verdelho falou para seguidores buscarem informações antes de seguir seus passos: "Quem quiser saber mais sobre jejum dá um Google, procura algum profissional".

Ainda nos Stories do Instagram, ele revelou quantos quilos teria perdido com a técnica. Ele não especificou nem citou se era, por exemplo, jejum intermitente, que foi associado ao risco de maior de morte cardíaca, segundo estudo: "[Foram] 90 horas de jejum. De 85,3 kg a 79,8 kg".

Verdelho teria perdido cerca de 6 quilos. Na manhã de hoje ele falou que já estava com 106 horas de jejum e a balança indicou um novo peso de 79,2 kg: "Depois de 106 horas, chegou aos 6,1 kg [perdidos]. Agora vamos comer".

O modelo tomou 900 ml de água e afirmou que não estava com fome: "Nem parece que eu estava de jejum". Ele falou que ia comer um preparado parecido com mingau de aveia, ovos mexidos e suco de laranja com beterraba e cenoura.