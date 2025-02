Leão: Mania de Você é cheia de bobagens, mas Chay Suede valoriza cada cena

No ar em "Mania de Você" com o personagem Mavi, Chay Suede é um dos maiores destaques da trama. A sua performance na novela foi um dos assuntos do Splash Show desta sexta-feira (7).

Leão Lobo acredita que Chay "tirou leite de pedra" na trama, que não engrenou na programação da TV Globo e registra baixos índices de audiência. Completam o elenco nomes como Agatha Moreira, Gabz e Nicolas Prattes.

Cada cena dele é um primor, a gente para pra ver. Independente de voce gostar ou nano da novela, que aliás está o 'ó do borogodó' (…) Mas ele realmente valoriza cada frase do personagem, cada fala

Leão Lobo

O colunista do UOL desaprovou o caminho que a trama tem tomado, mas destacou como Chay acaba se destacando por todo o seu repertório como ator.

Ele tem nuances, ele tem coisas que não são de um ator comum. Ele é um super ator!

Leão Lobo

