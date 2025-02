Leandra Leal posta fotos de infância com Bruno Mazzeo: 'Derreti de amor'

Leandra Leal, 42, compartilhou fotos antigas da infância, em que aparece junto da mãe, Ângela Leal, 77, e do amigo Bruno Mazzeo, 47.

O que aconteceu

A atriz contou que o próprio Bruno lhe enviou as imagens - e ela, comovida, resolveu divulgá-las. "Lembranças de um fim de semana em Paquetá. Meu amigo Bruno Mazzeo me mandou essas fotos e eu derreti de amor. Minha mãe, Alcione [Mazzeo, 73], mãe do Bruno, e Tony Ferreira. Essa cor de negativo é saudade", escreveu ela, na legenda da publicação.

As fotos são de 1983, quando Bruno tinha 7 anos e Leandra ainda não havia completado seu primeiro aniversário. O pai do comediante, o saudoso Chico Anysio (1931-2012), não aparece nas imagens.

Nos comentários do post, muitos internautas se emocionaram com os registros nostálgicos. "Maravilhosos! Amigos literalmente de infância", observou um seguidor de Leandra. "Que amorzinho! A mesma carinha de quando bebê", comentou outro. "Fofura", definiu um terceiro.