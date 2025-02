Conta de Kanye no X ofende judeus, apoia Diddy e diz: 'Sou nazista'

Uma série de postagens no perfil de Kanye West no X causou polêmica nesta sexta-feira (7). O rapper passou três horas fazendo posts exaltando Hitler, defendendo P. Diddy e comentando outros tópicos.

O que aconteceu

Um dos posts diz: "Sou nazista". A sequência de tweets diz: "Eu paguei 1,5 milhão em propagandas no Grammy esse ano, vamos ver se a Fox devolve esse dinheiro por causa das minhas opiniões. Eu amo o Hitler, e agora, p*tas? Vamos ver se vocês devolvem o meu dinheiro. Eu sou nazista. Eu digo o que eu quiser, covardes".

Post no perfil de Kanye West no X diz: 'Sou nazista' Imagem: Reprodução/X

Outras postagens elogiam Hitler. "Hitler era tãããão legal", diz um dos posts. Outro afirma: "Vou normalizar falar de Hitler do mesmo jeito como normalizaram falar sobre matar pretos".

Perfil de Kanye West elogia Hitler no X Imagem: Reprodução/X

Também há postagens contra judeus. "Brancos e judeus são diferentes, você pode ganhar dinheiro com judeus mas eles vão sempre roubar e te convidar para a casa deles na sexta-feira. Brancos não se metem com pretos, eles deixam isso com os judeus. Se você acha que está ganhando dinheiro com um branco, não é verdade, essa pessoa na verdade é um judeu. Judeus odeiam brancos por causa dos alemães da Segunda Guerra Mundial", diz um post.

Ele também defendeu Puff, apelido de P. Diddy. Nas postagens, ele pede a liberdade de P. Diddy, que é acusado de estupro, tráfico sexual e outros crimes. Ele também escreveu: "Meu apoio ao Puff é completamente egoísta, preciso descobrir quem está tentando acabar com magnatas negros". Depois, o perfil de Kanye apagou a postagem e postou: "Não sei por que disse isso, pareceu uma coisa besta para dizer porque sou 'wetardado'".

Imagem: Reprodução/X

Outra postagem defende a esposa de Kanye, que foi ao Grammy nua. "Qualquer um que tenha chamado o look da minha esposa de golpe de publicidade é burro e cafona. Sim, você! Ela está se vestindo pelada há dois anos, agora de repente é um golpe. Todas as vadias no mundo queriam ter essa coragem, corpo, plataforma, acesso ao dinheiro e um marido que apoie sua expressão pessoal. Muitas coisas precisaram convergir para isso acontecer", diz o post.