João Gabriel revela intenção de indicar Mateus ao Paredão no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta sexta-feira (7), João Gabriel, atual Líder da Semana no BBB 25, começou a discutir suas estratégias de jogo com o irmão, João Pedro. O gêmeo, que tem uma função decisiva na formação do próximo Paredão, deu sinais claros de quem pretende indicar.

O que houve

A conversa aconteceu enquanto João Gabriel tomava banho. João Pedro, que observava, questionou o irmão diretamente. "E aí, quem você vai colocar no Paredão?", perguntou o gêmeo.

Sem rodeios, o Líder respondeu. "Acho que vou mandar o Mateus", disse. O salva vidas de rodeios explicou. "Nóis não é prioridade dele. Gosto demais dele, mas jogo é jogo", disse.