Isabelle Nogueira se pronuncia sobre término com Matteus: 'Único motivo'

Isabelle Nogueira, 32, foi às redes sociais para reforçar os esclarecimentos sobre o fim de seu noivado com Matteus Amaral, 28.

O que aconteceu

A bailarina começou admitindo que ainda tem sentimentos pelo ex. "Não entro no meu Instagram desde o dia em que postei a nota. Escolhi me recolher e acolher meus sentimentos. Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas", declarou, em sequência de vídeos divulgados nos stories de seu Instagram.

Ela ratificou que a incompatibilidade entre os dois foi a única razão para o fim do romance. "Acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples - ou até mesmo não tão óbvio -, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência."

Isabelle concluiu agradecendo a força que os fãs estão lhe dando neste momento difícil. "Quero agradecer o carinho, o amor, as boas vibrações, a gentileza e a sensibilidade de muitos. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente."