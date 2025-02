Hits, homenagens e risadas: como foi Shakira no Domingão?

Prestes a fazer o primeiro show da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira gravou participação no programa Domingão com Huck. A colombiana se jogou na plateia, se emocionou com homenagem e cantou seus sucessos.

O que aconteceu

Após desembarcar no aeroporto e posar com fãs, a estrela se dirigiu aos estúdios Globo para fazer sua única participação na TV brasileira. Splash acompanhou a gravação e te adianta o que aconteceu.

No palco, a colombiana cantou "Girl Like Me" e "Loca". Também viu Raphael Vicente e sua turma da Maré, na Zona Norte do Rio, dançarem ao som de um remix funkeiro de "Estoy Aquí", feito por Papatinho. Rapha viralizou há alguns anos ao dançar ao som de "Waka Waka".

"Não acredito que estou aqui", disse ela em uma das primeiras interações com a plateia. Shakira foi a primeira a gravar para ser liberada mais rápido e poder ensaiar os últimos detalhes da turnê, mas sua participação será exibida ao final do programa.

A cantora distribuiu simpatia na gravação e falou português durante toda a participação. Em um momento, foi até a plateia para abraçar as fãs brasileiras batizadas como Shakira.

Domingão com Huck: Shakira grava participação na atração de Luciano Huck Imagem: Globo/ Manoella Mello

Huck homenageou a artista com depoimentos exibidos no telão. O programa ouviu Madre Olga, a primeira professora que Shakira teve. "Ela foi expulsa do coral da escola porque cantava muito forte." "Você está me emocionando", disse Shakira na sequência.

O apresentador também enfatizou o trabalho social da cantora e sua fundação Pies Descalzos, que já construiu oito escolas na Colômbia e teve mais de 150 mil alunos. Uma das alunas viajou da Colômbia ao Brasil para agradecer.

A vinda ao Brasil acontece uma semana após a cantora vencer um Grammy Awards e fazer um discurso potente contra a política de imigração de Donald Trump. "Foi muito especial estar com minhas crianças lá. Eles sempre me apoiam em tudo o que faço. Eles são a razão da minha vida."

Shakira ainda se divertiu com o humorista Rafael Portugal, que improvisou ao falar em espanhol. "Isso é espanhol ou portunhol?", disparou a colombiana, levando a plateia ao riso.

Turnê no Brasil

Shakira começa sua nova turnê mundial no Brasil. O primeiro show acontece no Rio de Janeiro, na terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos - Engenhão. Na sequência, ela se dirige a São Paulo para cantar no Allianz Parque na quinta-feira (13).

E por que Shakira escolheu o Brasil para começar a turnê? "É o melhor público do mundo. Me receberam no aeroporto. Amo o Brasil. País que abriu as portas para minha música há tantos anos. E ainda continua comigo, me acompanhando, me entendendo."