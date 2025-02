Globo anuncia transmissão da cerimônia do Oscar; veja divisão com Carnaval

A Globo anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), o acordo com a Disney para a transmissão em TV aberta do Oscar. A informação já havia sido adiantada com exclusividade pelo colunista Lucas Pasin, de Splash.

O que aconteceu

Como será a divisão de Oscar e Carnaval na Globo? A emissora carioca vai adaptar sua programação para que todos os brasileiros encontrem nas suas telas a transmissão dos dois eventos que prometem parar o Brasil no dia 2 de março: Oscar e Carnaval.

Transmissões simultâneas de Oscar e Carnaval: ao mesmo tempo em que vai transmitir o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, a TV Globo também vai celebrar as três indicações do filme Original Globoplay "Ainda Estou Aqui", na 97ª edição do Oscar. Assim, o público vai acompanhar a maior premiação do cinema internacional.

Como será transmissão do Oscar na Globo? Maria Beltrão irá comandar ao vivo a premiação, a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, na Globo.

Rio de Janeiro fica com evento do Carnaval: emissora decidiu manter a exibição dos desfiles das escolas de samba para o público do Rio de Janeiro. Assim, o canal planejou trazer flashes dos momentos mais importantes do Oscar direto de Los Angeles (EUA).

Como recuperar os desfiles perdidos por optar em assistir ao Oscar? O restante do Brasil passará a acompanhar ao vivo os desfiles do Rio logo após o término da cerimônia de premiação. As escolas que já tiverem passado pela Sapucaí terão seus desfiles recuperados e exibidos na íntegra, para todo o Brasil, ao final da transmissão ao vivo. O público que estiver fora do Rio e preferir assistir aos desfiles desde o início terá a transmissão completa no sinal ao vivo da TV Globo no Globoplay.

Transmissão do Oscar ao vivo pela internet: o sinal da TV Globo com a transmissão da premiação ao vivo estará disponível no Gshow e G1.